Corona: Limburg-Weilburg will Modellregion werden

Der Renaissancehof des Weilburger Schlosses. Würde der Landkreis Limburg-Weilburg Modellregion, könnten möglicherweise dort bald wieder mehr Besucher willkommen geheißen werden. Einen entsprechenden Antrag beim Land wollen Kreis und Kommunen stellen und dafür ein Konzept erarbeiten. Archivfoto: Jürgen Vetter

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Einen Schnelltest machen und dann ins Kino oder Einkaufen - in einigen Modellregionen könnte das bald möglich sein. Der Landkreis Limburg-Weilburg möchte Modellregion werden und einen entsprechenden Antrag beim Land Hessen stellen.

In einer Videokonferenz haben Landrat Michael Köberle (CDU) und der Erste Kreisbeigeordnete Jörg Sauer (SPD) mit der Bürgermeisterin und den Bürgermeistern des Landkreises am Freitag ihr Interesse bekundet, ein gemeinsames Konzept hinsichtlich möglicher Lockerungen und Befreiungen von Corona-Schutzmaßnahmen zu erarbeiten und den entsprechenden Antrag "Modellregion Landkreis Limburg-Weilburg" an das Land Hessen zu formulieren. Das teilte die Kreisverwaltung mit.

Das Interesse, Modellregion zu werden, haben Landrat und Erster Kreisbeigeordneter, auch im Namen der Bürgermeisterin und Bürgermeister des Landkreises, gegenüber dem Land Hessen in einem entsprechenden Schreiben bekundet. "Dazu werden wir gemeinsam mit den Kommunen anhand konkreter Maßnahmen und Parameter die aus unserer Sicht vertretbaren Lockerungen vorschlagen", erläuterten Köberle und Sauer.