Countdown fürs Stadtjubiläum in Hadamar Jubiläum läuft

HADAMAR - Es dauert noch eine Weile, aber der Countdown hat begonnen: Am 14. Januar 2024 jährt sich die Verleihung der Hadamarer Stadtrechte zum 700. Mal. Das möchte die Stadt in angemessenem Rahmen feiern.

Deshalb gibt es seit dem vergangenen Jahr eine Stadtjubiläums-Kommission, die aus Mitgliedern aller in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen, der Stadtverwaltung und sachkundigen Bürgern besteht und deren Vorsitzender Bürgermeister Michael Ruoff (CDU) ist.

Bei der letzten Versammlung im September ist ein erster grober Rahmen für das Jubiläum besprochen worden. Demnach könnte es bereits 2023 erste kleine Feiern geben, die dann auch für die weitere Festorganisation Erfahrungswerte liefern könnten.

ZUR GESCHICHTE Der Name der Stadt Hadamar selbst wurde als Hatimer im Jahr 832 in einer karolingischen Tauschurkunde erstmals erwähnt. Die Endung -mar, die möglicherweise bereits auf eine vorgermanische Sprache zurückgeht, deutet auf eine sehr alte Siedlung hin. Eine oft kolportierte Herleitung aus dem Germanischen nach den Worten "hadu" und "mar", was so viel wie "umkämpfte Wasserstelle" bedeuten soll, ist heute zumindest fraglich Quelle: wikipedia.de

Das Jubiläumsjahr selbst soll am 14. Januar mit einem akademischen Festakt eingeläutet werden. Ganz groß gefeiert wird dann bei einer Jubiläumswoche im Sommer. Ein genaues Datum dafür steht noch nicht fest. Weitere Veranstaltungen sollen über das Jahr verteilt stattfinden.

Wegen der Pandemie hat die Kommission nicht mehr tagen können. Zudem hat sich ihre Zusammensetzung nach der Kommunalwahl geändert. Das erschwert nun die weitere Planung. Aber: Viele spannende Ideen und Vorschläge zur Gestaltung der Feierlichkeiten gibt es bereits, und die Umsetzung soll auf viele Schultern verteilt werden.

Ideen sammeln und Umsetzbarkeit prüfen

Die Kommission, teilte die Stadt mit, sei davon überzeugt, dass ein identitätsstiftendes und erfolgreiches Stadtjubiläum nur dann gelingen kann, wenn die Bevölkerung sowohl beim Sammeln der Ideen, als auch bei deren Umsetzung eingebunden wird. Das dafür vorgesehene Instrument sollten ursprünglich Bürgerversammlungen vor Ort sein, in denen alle Beteiligten zusammen überlegen, diskutieren und planen können. Auf diese Weise könne man nicht nur vielseitige Perspektiven berücksichtigen, sondern gleichermaßen auch die notwendige Verbundenheit mit dem Projekt "Stadtjubiläum" erzeugen.

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch immer nicht absehbar ist, wann eine solche Veranstaltung wieder möglich ist und die Vorbereitungszeit kürzer wird, geht die Kommission nun andere Wege. So wird die Öffentlichkeit seit dieser Woche auf einer eigens eingerichteten Unterseite der städtischen Homepage unter www.hadamar.de/700 über den aktuellen Stand der Planung informiert. Dort fordert die Kommission die Bürger außerdem auf, bis zum 30. Juni eigene Vorschläge zur Gestaltung des Stadtjubiläums einzusenden und sich - bei Interesse - als Jubiläumshelfer anzumelden.

Anschließend sollen die eingegangenen Vorschläge gesichtet und auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft werden. Danach sollen Projektgruppen eingerichtet werden, die weitestgehend selbstständig arbeiten und der Kommission berichten sollen.

Ein wichtiges Etappenziel stellten, informiert die Stadt Hadamar, seien die Verhandlungen zum Haushalt für die kommenden zwei Jahre. Bis dahin soll eine Kalkulation erstellt werden, um der Kommission Haushaltsmittel zur Verfügung stellen zu können. Im Sommer hofft man zudem, eine Bürgerversammlung als Präsenzveranstaltung einberufen zu können, um die Planungen vorzustellen und voranzutreiben.

Bürgermeister Ruoff: "Das anstehende Jubiläum ist für uns alle in Hadamar ein großartiger Anlass, unsere Verbundenheit zu zeigen, die Identität unserer Stadt zu definieren und diese stolz und mit Freude nach außen zu repräsentieren. Jeder Einzelne, ganz besonders unsere Vereine, die sich in der Vergangenheit bereits vielfach zu derlei Anlässen selbst übertroffen haben - sind herzlich eingeladen und aufgerufen, diesen Meilenstein in der Geschichte unserer Stadt prägend und nachhaltig mitzugestalten."