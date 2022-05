Jetzt teilen:

DORNBURG-LANGENDERNBACH - Bei einem Unfall in Langendernbach ist am Dienstagabend eine Frau leicht verletzt worden. Ein 58-Jähriger soll laut Polizei in seinem Mazda auf dem Ostring an der Kreuzung mit der Waldstraße eine 55-Jährige in einem Dacia übersehen haben. Beim Crash wurde die Frau leicht verletzt.