Damit sich Kinder in Löhnberg mehr bewegen

Mithilfe eines QR-Codes können die Übungen an den Bewegungshaltestellen abgerufen werden (v.l.): Ursula Theis, Bürgermeister Frank Schmidt und Gerd Riewe. Foto: Gemeinde Löhnberg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LÖHNBERG - Löhnberg (red). Unter dem Motto "Bleibt fit, macht mit!" haben der Deutsche Turner-Bund (DTB) und die Deutsche Turnerjugend (DTJ) gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) eine Aktion ins Leben gerufen, mit dem Ziel, neue Bewegungsangebote für Kinder vor Ort schaffen.

Ohne großen Aufwand können Turn- und Sportvereine in ihrem jeweiligen Ort ein Bewegungsangebot für Kinder schaffen. Mit den Bewegungshaltestellen sollen die motorische Entwicklung und auch die sozialen Kompetenzen der Kinder gefördert werden.

Auf diese Aktion ist Ursula Theis (VdK-Ortsverband Löhnberg-Selters) gestoßen und hat daraufhin mit dem TuS Löhnberg die Planungen und Umsetzung übernommen.

Die Kinder können sich nun, wenn sie in Löhnberg und Selters unterwegs sind, ganz einfach und ohne weitere Hilfsmittel, körperlich betätigen. Dazu wurden vom Bauhof insgesamt zehn Bewegungshaltestellen in Löhnberg und Selters aufgestellt. Mithilfe eines QR-Codes können die entsprechenden Übungen abgerufen werden.

Die Bewegungshaltestellen befinden sich unter anderem am Fußweg von Selters nach Löhnberg, am Mehrgenerationenhaus, im Heimauer Park, am Spielplatz in Selters, am Mineralbrunnen Sauerborn, am Grillplatz, am Sportplatz an der Lilie und an der Laneburg.

Unterstützung

vom Bürgermeister

Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) unterstützt dieses Projekt sehr gerne: "Heutzutage ist es wichtiger denn je, dass die Kinder rausgehen und sich bewegen." Sein Dankeschön ging an Ursula Theis, Gerd Riewe (Vorsitzender VdK Löhnberg-Selters), Horst Kroh (TuS Löhnberg) und Mirko Werner (Bauhof).