Das Leben selbstständig gestalten

Der Förderkreis der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg, Team Weilburg, besucht den Fachdienst "Offene Hilfen" mit (v.l.n.r.) Stephan Gürtler, Hans-Peter Schick, Linda Sophia Fleck, Marion Nickel, Katharina Tamme, Norbert Graubner und Thomas Bauer. Foto: Förderkreis Lebenshilfe

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Neben den beiden Wohnhäusern, dem Kinder- und Familienzentrum und der Frühförderstelle gewährleistet die Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg auch mit dem Fachdienst "Offene Hilfen" einen wesentlichen Beitrag für das Leben der Menschen mit Behinderung in Weilburg und Umgebung. Das Team Weilburg des Förderkreises der Lebenshilfe hat sich jetzt bei einem Besuch in der Weilburger Mauerstraße 27 über die Leistungen des Fachdienstes "Offene Hilfen" informiert.

"Der Fachdienst hilft, Familien und Angehörige zu entlasten und den Menschen mit Behinderung eine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen", skizzierte Sozialpädagogin Linda Sophia Fleck das Angebot der Hilfen, die sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung richten.

"Wir sind ein ambulanter Dienst mit einem individuellen Angebot, das Unterstützung und Beratung umfasst. Wir setzen uns täglich dafür ein, dass Menschen mit und ohne Behinderung miteinander leben, lernen und arbeiten", betonte Linda Sophia Fleck.

Konkret bietet der Fachdienst "Offene Hilfen" die stundenweise Betreuung, und zwar tagsüber, über Nacht und am Wochenende. Die Betreuung zu Hause und ebenso die Begleitung zu Veranstaltungen und persönlichen Terminen - Therapietermine, Schwimmbad, Kino, Spaziergang, Eis essen, und vieles mehr - sind wesentliche Teile der Hilfe. Es wird aber auch beraten bei Fragen rund um die Themen Schule, Ausbildung, Arbeitsplatz, Wohnen, Freizeit, Urlaub und Kur. Wichtig sei zudem die Beratung und Mithilfe bei Antragstellungen und Finanzierungen.

Inklusive Angebote wie Ferienspiele und Freizeiten, regelmäßige Treffen sowie weitere Gruppenaktivitäten (Sport, Ausflüge, offenes Kunst-Atelier, Koch- und Backkurse, Disco-Besuch) runden die Hilfen-Angebote ab.

Ganz individuell zugeschnittene Hilfen

Ziele der "Offenen Hilfen" sind die Unterstützung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung bei der Entwicklung einer selbstständigen Lebensgestaltung. Die sozialen Kompetenzen sollen so gefördert und die Teilhabe am kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Leben in der Gemeinschaft gewährleistet werden.

Von der Lebenshilfe nahmen auch der Vorstandsvorsitzende Thomas Bauer und das Aufsichtsratsmitglied Katharina Tamme teil. Das Team Weilburg des Förderkreises war mit dem zweiten Vorsitzenden des Förderkreises, Stephan Gürtler, sowie Norbert Graubner, Andrea Klein, Marion Nickel und Hans-Peter Schick zu dem Fachdienst in der Mauerstraße gekommen. Stephan Gürtler und Linda Sophia Fleck vereinbarten, künftig verstärkt zusammenzuarbeiten und den Fachdienst "Offene Hilfen" zu fördern.

Am 21. September veranstaltet das Team Weilburg des Lebenshilfe-Förderkreises wieder einen Stand auf dem Weilburger Wochenmarkt von 8 bis 18 Uhr. An diesem Stand wird sich dann auch der Fachdienst "Offene Hilfen" präsentieren. Das Team Weilburg wird mit Produkten aus den Lebenshilfewerkstätten, mit Waffeln und Kaffee von den Landfrauen Ahausen sowie mit den Kochkünsten von Norbert Graubner alias "Bombolo" aufwarten.

Seit Jahren fördert das Team Weilburg die Lebenshilfe mit kulturellen Veranstaltungen, Aktivitäten in der Advents- und Weihnachtszeit sowie in Begegnungen mit Menschen mit Behinderung.