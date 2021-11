Das neue Jahrbuch ist da

Landrat Michael Köberle und Simone Frohne aus dem Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Kreisverwaltung präsentieren das Jahrbuch 2022. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Auch wenn die offizielle Präsentation beim Heimatkundlertreffen coronabedingt ausgefallen ist - das neue Jahrbuch des Landkreises Limburg-Weilburg ist ab sofort erhältlich.

"Mit der Hoffnung auf bessere Zeiten und der Rückkehr zur Normalität verbinde ich zugleich auch eine große Vorfreude, im Herbst 2022 wieder in gewohnter Form zu dieser ebenso schönen wie wichtigen Veranstaltung einladen zu dürfen", so Landrat Michael Köberle (CDU) bei der Präsentation des Jahrbuches 2022. Es wird unter anderem über das Impfzentrum im Landkreis Limburg-Weilburg berichtet, das viele Leser im Laufe des Jahres selbst kennengelernt haben. Franz-Karl Nieder beschäftigt sich mit der Geschichte der Lebenshilfe in Limburg, Bürgermeister a. D. Hans-Peter Schick beschreibt den Wildpark "Tiergarten Weilburg" und Josef J. G. Jung widmet sich 1250 Jahren Lindenholzhausen.

In den Buchhandlungen, der Camberger Bücherbank sowie in den Kreisverwaltungen Limburg und Weilburg wird das Jahrbuch 2022 für den gewohnten Verkaufspreis von 8,90 Euro angeboten.