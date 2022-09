Datenweitergabe sperren lassen

Wer nicht möchte, dass Einwohnermeldeämter seine Daten herausgeben, kann einen Antrag auf Übermittlungssperren stellen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

LIMBURG - Das Bürgerbüro der Stadt Limburg weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass Bürger die Möglichkeit haben, Übermittlungssperren im Melderegister eintragen zu lassen. Diese Übermittlungssperren müssten allerdings beantragt werden.

Im Bundesmeldegesetz (BMG) werde bestimmt, dass jeder über eine von ihm bestimmte Person aus dem bei der Meldebehörde geführten Register schriftliche Auskunft erhalten könne, erläutert die Stadt. Diese Auskunft darf sich nur auf die Bekanntgabe von Namen, Vornamen, Doktorgrad und Anschrift erstrecken (einfache Auskunft). Wird die Anfrage im Einzelfall besonders begründet, kann auch eine erweiterte Auskunft (zum Beispiel Geburtsdatum, Familienstand, Staatsangehörigkeit) erteilt werden.

Die Bürger hätten aber die Möglichkeit, im Melderegister Übermittlungssperren eintragen zu lassen, so die Stadt. Dabei stünden verschiedene Sperren zur Auswahl: Übermittlungssperre an öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften, an Parteien und Wählergruppen, bei Alters- und Ehejubiläen, Widerspruchsrecht gegen Datenübermittlungen an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr (wird mit Ablauf des Jahres gelöscht, in dem die Person das 19. Lebensjahr vollendet) und Widerspruchsrecht zur Auskunft an Adressbuchverlage.

Die Eintragung einer Übermittlungssperre sei ohne Angabe von Gründen möglich und gelte bis auf Widerruf.

Ausführliche Informationen über die Eintragung der einzelnen Sperren gibt es von den Mitarbeitern des Bürgerbüros per E-Mail an buergerbuero@stadt.limburg.de oder unter Telefon 06431-203123. Das Antragsformular findet sich auf der Homepage der Stadt auf www.limburg.de (unter Rathaus & Leben, Bürgerbüro, Formulare).