Dekanatssynode stimmt mehrheitlich für Ghana-Besuch

Nicole Hammrich und Peter Wagner präsentieren das Spiel "Fusio-Lahn-O". Es soll beim Kennenlernen der Gemeinden des neu aufgestellten Dekanats an der Lahn helfen.

LIMBURG - Erstmals hat die Synode des Evangelischen Dekanats an der Lahn wieder in Präsenz stattgefunden. Diskussionen gab es um den Besuch der Partnerschaftskirche aus Ghana aufgrund unterschiedlicher Denkweisen zu homosexuellen Menschen. Zudem wurde ein Brettspiel vorgestellt, mit dem die evangelischen Christen an der Lahn alle Gemeinden des Dekanats kennenlernen können.

"Es ist die erste Sitzung in Präsenz und wir haben die Gelegenheit, uns von Kopf bis Fuß kennenzulernen und nicht nur von Kachel zu Kachel", eröffnete der Vorsitzende des Dekanatssynodalvorstandes, Peer Matthias Schmidt, die Veranstaltung. Es sei eine Zeit von vielen Herausforderungen, aber auch Chancen, denen man gemeinsam begegnen möchte.

Eine dieser Herausforderungen ist der Umgang mit der Partnerkirche "Presbyterian Church of Ghana". Seit 2006 besteht die Partnerschaft zwischen dem Evangelischen Dekanat Runkel und der Kirche in Ghana. Jetzt, nach der Fusion zwischen dem Evangelischen Dekanat Runkel und Weilburg zum Evangelischen Dekanat an der Lahn, muss diese Partnerschaft neu bewertet werden.

In der Bilanzierung geht es darum, was sie bisher brachte und ob sie weitergeführt werden soll. In der Diskussion ging es darum, ob der Besuch der Delegation aus Ghana, der bereits für 2020 geplant war und durch Corona nicht stattfinden konnte, vor der Bilanzierung oder erst danach stattfinden soll. Schnell kristallisierte sich die Frage heraus, ob man angesichts unterschiedlicher Haltungen zur Homosexualität eine solche Partnerschaft noch weiterführen kann.

Den Anstoß zur Diskussion gab Jan Löwer. Im vorigen Jahr habe es einen Gesetzentwurf im Parlament von Ghana gegeben. Dieser sehe weitreichende Strafen für die LQBT-Gemeinschaft vor. In seinen Augen stelle dieser eine Verletzung der Menschenrechte dar. Auch die Partnerkirche habe sich für dieses Gesetz ausgesprochen. "Ich habe erhebliche ethische und theologische Bedenken bei diesem Besuch", sagte Löwer.

Dem Dekanatssynodalvorstand sei das Problem bekannt, und es habe auch schon Beratungen durch das Zentrum Ökumene gegeben, berichtete Pfarrer Joachim Naurath. Dieses habe empfohlen, erst einmal eine gemeinsame Begegnung zu ermöglichen. Das angesprochene Problem kann nicht durch Resolutionen gelöst werden, sondern nur durch Begegnung.

Bettina Bender vom Ghana-Ausschuss, die die Menschen seit Jahren kennt, gab Einblicke in die Partnerschaft. Die Presbyterian Church sei eine Minderheit und habe dem Gesetz zugestimmt, um keine Mitglieder zu verlieren. Bender wies auch darauf hin, dass schon immer kulturelle Unterschiede bestanden haben.

So sei die Urnenbestattung, wie sie in Deutschland praktiziert wird, in Ghana unvorstellbar. "Ich möchte Sie bitten, diesen Besuch zu unterstützen, damit Sie die Menschen kennenlernen und Begegnung stattfindet", sagte Bender. Guido Hebgen regte an, zunächst die theologische Fragestellung zu klären, bevor eine Reise geplant werde. Und wenn die Reise dennoch stattfindet, bat er darum, dass das Thema nicht verschwiegen wird.

Jede Kirchengemeinde

erhält ihr eigenes Spiel

Am Ende der Aussprache gab es einige Unklarheiten, über was nun genau abgestimmt werde. Als diese geklärt waren, stimmten 35 Synodale für den Partnerschaftsbesuch aus Ghana und 19 dagegen. Drei enthielten sich der Stimme. Das Geld für den Besuch kann somit zur Verfügung gestellt werden. Am Ende war sich die Synode einig, dass die Debatte über den Umgang mit Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung geführt werden muss.

Peter Wagner von der Öffentlichkeitsarbeit des Dekanats und Nicole Hammrich, Jugendfreizeitstätte Limburg, stellten das Spiel "Fusio-Lahn-O" vor. Die Idee dazu kam vor zwei Jahren in einer Jugendfreizeit auf, um den jungen Menschen die Kirchengemeinden des neuen Dekanats vorzustellen. Aus der internen Idee auf einem Holzbrett wurde in Zusammenarbeit mit Wagner ein Brettspiel entwickelt.

Die Spieler springen dabei von Gemeinde zu Gemeinde und können nacheinander das Pfarrhaus, das Gemeindehaus, den Kindergarten, den Jugendraum sowie die Kirche selbst kaufen. Hammrich bedankte sich bei dem Vorstand, dass dieser die Idee unterstützt hat. Jede Kirchengemeinde erhält ihr eigenes Spiel.