Der Emsbach kann wieder frei fließen

Francisco Fernandez holt bei Eschhofen mit seinem Kran das angeschwemmte Material aus dem Emsbach. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG-ESCHHOFEN - Ein Ziel des Umweltschutzes in Deutschland ist es, Bäche und Flüsse in möglichst naturnahem Zustand zu belassen. Oftmals ist dennoch menschliches Eingreifen erforderlich. Das war nun auch am Emsbach in Eschhofen der Fall. Dort hatte sich reichlich Geäst und Baumstämme im Bachbett angesammelt, sogenanntes Schwemmgut.

Ein Team der Limburger Stadtgärtnerei und des Bauhofs holte das Material aus dem Emsbach heraus und beseitigte zudem große Äste, die von Bäumen auf niedriger Höhe in den Weg entlang des Baches hineingewachsen waren. Der Weg wird von Fußgängern und Radfahrern stark genutzt, denn er ist Teil des Radfernweges R8. Wie zu erwarten war, mussten die Mitarbeiter der Stadt nicht nur natürliches Schwemmgut aus dem Bach fischen. Unter anderem musste auch ein Autoreifen aus dem Bachbett entsorgt werden.

Bei diesen "Gewässerreinigungen" geht es gar nicht so sehr um die Sicherung des Durchflusses. Vielmehr soll verhindert werden, dass sich bei möglichen Hochwasserereignissen das Schwemmgut unkontrolliert löst und im Bach mitgerissen wird. Am Emsbach wäre das mit Gefahren verbunden, denn nur wenige Meter entfernt steht eine Brücke.

Wenn sich bei einem Hochwasser an dieser Brücke Schwemmgut festsetzen würde, wäre der Abfluss schnell blockiert und der Bach würde sich seinen Weg um die Brücke herum bahnen.