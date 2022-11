Der Ereigniswald bei Merenberg wächst

Mit 25 Neupflanzungen ist der Ereigniswald bei Merenberg, der seit 2010 bepflanzt wird, auf über 200 Bäume angewachsen. (© Gemeindeverwaltung Merenberg)

MERENBERG/WEILBURG - Zum 13. und vorerst letzten Mal fand die beliebte Pflanzaktion im Ereigniswald zwischen Merenberg und Reichenborn statt.

Mit 25 Neupflanzungen ist der Ereigniswald, der seit 2010 bepflanzt wird, auf über 200 Bäume angewachsen. Neben verschiedenen Laubbäumen sind bis jetzt zahlreiche Obstbäume gepflanzt worden. Die Apfelbäume, allesamt alte respektive seltene Sorten, nehmen mittlerweile mehr als die Hälfte des Ereigniswaldes ein. Aber auch andere Obstsorten, wie zum Beispiel die Mirabelle, sind gepflanzt worden.

Zusammen mit Karl-Eckart Mascus von der Naturlandstiftung Limburg-Weilburg, Frank Zabel vom Forstservice Taunus und Martina Adams aus Weilburg wurden die Bäume an ihre Besitzer übergeben. Neben verschiedenen familiären Anlässen und Firmenjubiläen wurde auch von den Konfirmandinnen und Konfirmanden wieder ein Baum gepflanzt.

Bürgermeister Oliver Jung (SPD) bedankte sich ausdrücklich bei den Mitarbeitern des Bauhofs für die Vorbereitungen vor Ort und den Mitarbeiterinnen der Verwaltung für die Planung im Vorfeld und die Organisation am Pflanztag. Er animierte die Baumbesitzer, sich mit einem regelmäßigen Besuch bei ihrem Baum von dessen Gedeihen zu überzeugen und eventuelle Schäden - auch am Schild - zeitnah im Rathaus mitzuteilen. Gleichzeitig teilte er mit, dass es gerade der vergangene Sommer notwendig mache, sich über die Bewässerung des eigenen Baumes Gedanken zu machen.

Interessierte melden sich bei der Verwaltung

Der Marktflecken Merenberg biete die Möglichkeit, einen Bewässerungssack für den eigenen Baum zum Selbstkostenpreis zu erwerben. Interessierte werden gebeten, sich bis zum 30. November im Rathaus zu melden: Telefon 06471-95390 oder per E-Mail an die Adresse gemeindeverwaltung@merenberg.de. Dieses Angebot gilt ausdrücklich auch für Bäume, die bereits in der Vergangenheit gepflanzt wurden.

In den kommenden Jahren werden gegebenenfalls Nachpflanzungen in den einzelnen Reihen angeboten.