Der Musterraum ist das Maß der Dinge

Im Musterraum der Peter-Paul-Cahensly-Schule (von links): Fachdienstleiter Alexander Schardt, Landrat Michael Köberle, Schulleiter Detlef Winkler, stellvertretende Schulleiterin Petra Schneider-Staiger, Pädagogischer Leiter Sebastian Weimer, Landkreis-Kämmerer Michael Lohr und Johannes Zuber aus der Schulleitung. Foto: Kreisverwaltung

LIMBURG-WEILBURG - Der Landkreis Limburg-Weilburg arbeite "mit Hochdruck" an der Umsetzung des "DigitalPakts Schule" 2019 bis 2024. Dies betonte Landrat Michael Köberle (CDU) bei einem Besuch der Peter-Paul-Cahensly-Schule in Limburg.

Der "DigitalPakt" umfasst mit allen Erweiterungen im Rahmen der Corona-Pandemie ein Gesamtvolumen von 16 557 000 Euro. 12,5 Millionen Euro sind vorgesehen für die Anbindung aller Schulen an das Glasfasernetz und Einrichtung der Firewall-Anschlüsse, den WLAN-Ausbau inklusive Gebäudeverkabelung sowie die Ausstattung der Klassenräume mit Präsentationstechnik.

Schüler-Computer im Rahmen der Soforthilfe

Für 1,19 Millionen Euro wurden im Rahmen der Erweiterung mit dem "Sofortausstattungsprogramm" Computer beschafft, um den Schülern, die nicht über ein Notebook, PC oder Tablet verfügen, die Teilnahme am digitalen Unterricht zu ermöglichen.

Darüber hinaus stehen hinsichtlich der Administration 1,461 Millionen Euro für den Support zur Verfügung. Der Prozess für die Beschaffung von Lehrer-Computern mit einem Gesamtvolumen von 1,406 Millionen Euro wurde bereits eingeleitet.

Aktuell wird der Vorab-WLAN-Ausbau in den Schulen vorgenommen. Etwa 74 Prozent der im WLAN-Endausbau benötigten Zugangspunkte werden im Vorabausbau an vorhandener Verkabelung montiert. Zeitgleich werden die Schulen mit neuen Switches ausgestattet und entsprechende Netzwerke für Schüler sowie Lehrer eingerichtet.

Parallel werden durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft die Ausschreibungen und Vergaben für Verkabelungsarbeiten für den Endausbau WLAN sowie die Präsentationstechniken gestartet. Die Kreisverwaltung rechnet mit einem Beginn der Arbeiten für den WLAN-Endausbau im dritten Quartal 2021.

Für die Entscheidung, welche Präsentationstechnik in der Gesamtkonzeption in den verschiedenen Schulformen zum Einsatz kommt, wurden in den Schulen Musterräume eingerichtet. Die Räume verfügen laut Kreisverwaltung über die "neuste Beamer-Generation", basierend auf Lasertechnologie. Die Beamer werden im Endausbau extern vom Fachdienst "Zentrale IT" des Kreises überwacht. Hierdurch könnten Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden - verspricht die Verwaltung.

Jeweils zwei Musterräume wurden in der Peter-Paul-Cahensly-Schule Limburg für den Bereich berufliche Schulen/berufliche Gymnasien, der Friedrich-Dessauer-Schule Limburg für den Bereich technische berufliche Schulen, der Leo-Sternberg-Schule Limburg für den Bereich Grundschulen und der Fürst-Johann-Ludwig-Schule Hadamar für den Bereich Sekundarstufen I und II eingerichtet.

Landrat Köberle machte sich gemeinsam mit Schulleiter Detlef Winkler ein Bild von den Musterräumen in der Peter-Paul-Cahensly-Schule. An Hand der Musterräume wurde der künftige Verkabelungsstandard für die einzelnen Schulgebäude festgelegt. Die Kosten pro Klassenraum belaufen sich durchschnittlich auf 5150 Euro.

"Die Musterräume stellen den zukünftigen Klassenraumstandard des Landkreises Limburg-Weilburg dar. Da es im Rahmen der Pandemie aktuell nur bedingt möglich ist, die Räume vor Ort zu besichtigen und in der Praxis zu testen, werden wir als Schulträger Videos der Räume anfertigen, die den Schulen informativ zur Verfügung gestellt werden", so Landrat Köberle.