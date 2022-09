Die Geschichte der Brückenturm-Madonna vom Limburg

In den 1960er-Jahren wurde der Bildstock in eine Nische an der Nordwand des Brückenturms verlegt. Dort begegnen Fußgänger, Auto- und Radfahrer dem Bildstock mit der Madonna, die an die überstandene Pest im 15. Jahrhundert erinnert. Der Legende nach endete die Epidemie mit der Grundsteinlegung zur Pestkapelle am 2. August 1490. Foto: Dieter Fluck