Die Inzidenz sinkt auf 74,5

LIMBURG-WEILBURG - Die Inzidenz im Landkreis Limburg-Weilburg sinkt weiter. Sie beträgt mit Stand Freitag, 0 Uhr, 74,5. Das teilt die Kreisverwaltung mit.

317 Personen sind aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt gab es bislang 9064 bestätigte Fälle, 20 mehr als am Vortag. Insgesamt wurde bei 2034 Fällen eine Mutation nachgewiesen. 8470 Personen sind genesen, das sind 47 mehr als am Vortag. Von den Infizierten sind 166 Personen von einer Mutation betroffen. 739 Menschen befinden sich im Landkreis in Quarantäne. 277 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.