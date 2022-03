Die Linke will "Bündnis Pflege" Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Am Donnerstag, 12. Mai, ist der Internationale Tag der Pflegenden. Schön wäre es, findet der Kreisverband der Partei Die Linke, wenn dies auch der Gründungstag eines Bündnisses Pflege im Landkreis Limburg-Weilburg werden könnte und sich Pflegekräfte zur Mitarbeit dabei angesprochen fühlten.

Pflegeberufe müssten besser bezahlt und gesellschaftlich aufgewertet werden, so Frank Speth vom Kreisverband der Linken. Gegen den Pflegenotstand in Krankenhäusern und Altenheimen, so Speth, sollte allen Pflegekräften eine dauerhafte Zulage von 500 Euro im Monat gezahlt werden. Damit ließen sich diejenigen, die aus dem Beruf ausgestiegen sind, und neue Arbeitskräfte mobilisieren.

"Gegen den Personalmangel in Kliniken und Heimen helfen nur bessere Arbeitsbedingungen und eine deutlich bessere Bezahlung", betont Speth. Kein Profit mit Gesundheit und Pflege - dafür möchte sich der Kreisverband engagiert einsetzen.

Einsatz für Wegfall

der Fallpauschalen

Gesundheit und Pflege seien Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge und müssten, so das Kreistagsmitglied der Linken, Bernd Steioff, öffentlich organisiert sein. Profit machen mit Gesundheit und Pflege müsse, so Steioff, verboten werden. Der öffentliche Gesundheitsdienst und die Gesundheitsämter müssten gestärkt und wieder aufgebaut sowie der Investitionsstau in den Krankenhäusern aufgelöst werden.

Die Linke setze sich bundesweit für den Wegfall der Fallpauschalen ein. Es gehe darum, dass die Krankenhäuser wieder real ihre Kosten ersetzt bekommen und nicht in Form von diagnosebezogenen Fallgruppen (DRG) Erstattungen erhielten. Dringend müssten die Arbeitsbedingungen in der stationären und ambulanten Pflege verbessert werden. Es gehe dabei um einen gesetzlich einzuführenden Personalschlüssel, der eine angemessene Versorgung aller Patienten sowie Pflegebedürftigen garantiere.

Außerdem setze sich die Partei für einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag ein, der auch die Arbeitsbedingungen regeln soll.