Die Stadt will Limburg attraktiv für Fahrradfahrer machen

In Limburg sind einige Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung freigegeben, weitere sollen folgen. Das reicht aber nicht, wie das Beispiel Parkstraße zeigt, denn es fehlt der Platz, um auf zwei Rädern auch sicher unterwegs zu sein.

LIMBURG - Auch in Limburg steigen gefühlt immer mehr Menschen auf das Fahrrad um. Der Anteil der Radler am Verkehrsaufkommen sollte aber noch größer sein, meint die Stadt. Limburg hat sich zum Ziel gesetzt, dass bis zum Jahr 2030 rund 15 Prozent der Verkehrsteilnehmer mit dem Fahrrad unterwegs sind. Dazu soll ein Radverkehrskonzept beitragen. Im Jahr 2018 machten Radfahrer nur sieben Prozent des Verkehrsaufkommens aus.

Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) sagte, das Ziel der Stadt sei es deshalb, die Situation von Menschen, die mit Fahrrädern oder Pedelec in Limburg unterwegs sind, deutlich zu verbessern.

Viele Maßnahmen sind kurzfristig umsetzbar

Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, ein Radverkehrskonzept mit verschiedenen Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Stadtrat Michael Stanke fügte hinzu: "Nicht alles davon wird allen in der Stadt gefallen, aber manchmal sind Einschnitte notwendig, um gleichberechtigte Teilhabe aller Teilnehmer am Verkehr zu erreichen."

Mit dem Erstellen des Radverkehrskonzepts wurde das Ingenieurbüro IKS aus Kassel beauftragt. Zwei öffentliche Workshops mit Anregungen, Wünschen und Kritikpunkten flossen dabei mit ein, ebenso wie die Begleitung durch einen Arbeitskreis, in dem sich Vertreter von Interessenverbänden und der Fachämter der Stadt versammelten. Festgestellt wurden dabei erhebliche Mängel in der Infrastruktur für die Radfahrenden. Gemeint sind hier Lücken im Radwegenetz, fehlende Abstellanlagen, schlechte Sichtbeziehungen, nicht mehr ausreichende Breiten bei den Schutzstreifen und mehr.

Alexander Gardyan als Projektleiter hatte dabei in den Workshops verdeutlicht, dass es sich bei dem Radverkehr um Fahrverkehr handelt und deshalb eine Trennung zum Fußverkehr angestrebt werden müsse. Das Büro hat unter seiner Leitung dabei verschiedene Maßnahmen in Handlungsfeldern entwickelt, um die Sicherheit und den Komfort innerhalb des Radverkehrsnetzes und damit die allgemeine Qualität für Radfahrende zu verbessern. Die im Radverkehrskonzept entwickelten Maßnahmen sind in verschiedene Handlungsfelder unterteilt: Velorouten, Hauptrouten, Einbahnstraßen, Fahrradabstellanlagen, touristische Routen, kleinteilige und punktuelle Mängel.

Umgesetzt werden soll das Konzept, sofern es die Stadtverordnetenversammlung beschließt, in einem Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. Allerdings gibt es Vorhaben und Verbesserungen, die sich kurzfristig auf den Weg bringen lassen.

In Planung und Umsetzung befinden sich zum Beispiel die Verbreiterung der Radweginfrastruktur in der Ste.-Foy-Straße, der Grabenstraße oder dem Eschhöfer Weg. Im Zuge der Sanierung der Westerwaldstraße (zweiter Bauabschnitt) ist ein Schutzstreifen vorgesehen.

Als kurzfristig umsetzbar werden weitere Vorhaben vom Fachamt eingestuft. Dabei handelt es sich unter anderem um die Öffnung weiterer Einbahnstraßen für gegenläufigen Radverkehr. In der zentralen Innenstadt sind dies zum Beispiel die Hospitalstraße und die Graupfortstraße. Um dafür ausreichend Platz zu erhalten, müssen mancherorts Parkplätze aufgegeben werden.

Als kurzfristig umsetzbar gilt auch die Öffnung von Wirtschaftswegen für den Radverkehr. Damit lassen sich einige Netzlücken außerorts schließen.