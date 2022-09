Die Straße zwischen Arfurt und Schadeck in nach der Sanierung wieder befahrbar

Freigabe der sanierten Kreisstraße 464 (von links): Till Schwalbach (Kreisverwaltung), Falko Schäfer (Firma Hermann Schäfer), der Runkeler Bürgermeister Michel Kremer, Hermann Schäfer (Firma Hermann Schäfer), Landrat Michael Köberle, Bauleiter Thorsten Matvijof, Ortsvorsteher Marten Cornel Fuchs und Manfred Jung (Kreisverwaltung). Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

RUNKEL - Landrat Michael Köberle hat die Kreisstraße 464 zwischen Arfurt und Schadeck nach erfolgreicher Sanierung offiziell wieder freigegeben. Da die Strecke bereits seit dem vergangenen Samstag wieder offen ist, war die Freigabe pünktlich zum Schulbeginn nach den Sommerferien erfolgt. Darüber freute sich auch der Runkeler Bürgermeister Michel Kremer.

Bei der Sanierung der K 464 wurde auf einer Länge von rund drei Kilometern der Fahrbahnbelag erneuert. Zudem wurden etwa 2000 Meter Rasengittersteine zur Verbreiterung insbesondere im Kurvenbereich eingebaut. Auf rund 360 Metern wurden die Schutzplanken ausgetauscht. Die Straßenentwässerung im Bereich des Hofs Gretenburg wurde baulich verbessert.

Der Landkreis Limburg-Weilburg als Straßenbaulastträger für das Kreisstraßennetz hat bereits im Jahr 2014 im Rahmen eines Pilotprojekts einen Projektvertrag auf den Weg gebracht. Das Pilotprojekt umfasste den Betriebsdienst einschließlich Grünpflege, Winterdienst, Reinigung, Straßenausstattung, Markierung, Unterhaltung, Instandsetzung sowie die bauliche Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen auf 16 verschiedenen Straßenabschnitten.

Der neue Projektvertrag Kreisstraßen ist am 15. Oktober 2018 in Kraft getreten und hat eine Grundlaufzeit von fünf Jahren sowie eine einmalige Optionslaufzeit von drei weiteren Vertragsjahren. Der Vertrag ist in einen Teil A (Erhaltung verschiedener Kreisstraßenabschnitte) und in einen Teil B (Betriebliche Unterhaltung des Kreisstraßen- und Radwegenetzes) gegliedert. In der Grundlaufzeit von fünf Jahren werden im Teil A auf 39 verschiedenen Kreisstraßenabschnitten mit einer Gesamtlänge von rund 40 Kilometern Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

13,6 Millionen

Euro in acht Jahren

Im Optionszeitraum von drei Jahren sollen auf zehn weiteren Abschnitten mit einer Gesamtlänge von rund zehn Kilometern Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. "Bisher wurden auf diese Weise schon rund 40 Kilometer auf verschiedenen Kreisstraßen saniert.

Der Projektvertrag beläuft sich auf insgesamt rund 13,6 Millionen Euro für acht Jahre. Die nun ausgeführte Baumaßnahme von Arfurt nach Schadeck umfasst ein Volumen von rund 500 000 Euro.