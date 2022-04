Die "Weilburger große Zaubergala" kommt

Der Magier Julius Frack lässt seine Assistentin schweben. Foto: Clemens Ott

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Die "Weilburger große Zaubergala" will am Freitag, 22. April ab 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) in der Alten Reitschule in Weilburg die Zuschauer mit faszinierenden Tricks verblüffen. Der Mentalist und Zauberer "Massimo" präsentiert vielfach ausgezeichnete Künstler, die auf internationalem Parkett zu Hause sind. Veranstalter ist die Agentur "P&B Events".

Im Laufe des Abends lernen die Zuschauer Grand-Prix-Sieger, Deutsche Meister sowie mehrfache Rekordhalter aus Comedy und Mentalmagie kennen und mit Julius Frack einen Künstler, der sich Weltmeister der Großillusion nennen darf. Nach Angaben der Veranstalter ist er vor Präsidenten und Fürstenhäusern sowie unter anderem in Las Vegas, Hongkong Kong, Paris, Rom, London, Berlin, Peking und Marrakesch aufgetreten.

Mit "Mr. Black" und "Ursula" präsentiert "Massimo" zwei deutsche Meister der Magie auf Abschiedstournee, die Tauben, Hühner und Kaninchen wie aus dem Nichts erscheinen und auch wieder verschwinden lassen. "Monsieur Brezzelberger" und "Rudi", beide Rekordhalter und Meister der "Comedy Magic", lassen mit ihren Späßen kaum Zeit zum Nachdenken.

Fotos Der Magier Julius Frack lässt seine Assistentin schweben. Foto: Clemens Ott "Mr. Black" lässt Tauben, Hühner und Kaninchen erscheinen und verschwinden. Clemens Ott 2

Meister der Magie bieten spannende Unterhaltung

Tickets für Erwachsene kosten im Vorverkauf 25 Euro, für Kinder bis 12 Jahre 20 Euro. Der Karten-Vorverkauf erfolgt bei der Tourist-Info Weilburg, in der Residenz Buchhandlung Weilburg, der Ticket-Zentrale Limburg, der Camberger Bücherbank, unter Telefon 06434-4029777 oder auf www.buecher-bank.de sowie unter der Adresse www.

ticket-regional.de.