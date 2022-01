Jetzt teilen:

WEILBURG - Unbekannte sind zwischen Freitag, 7. Januar, 19 Uhr, und Samstag, 8. Januar, 6 Uhr, in der Frankfurter Straße in Weilburg in einen Imbisswagen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, sind dabei Bargeld und Getränke im Wert von etwa 100 Euro aus Wagen gestohlen worden. Dazu sei die Eingangstür des Imbisswagens gewaltsam aufgebrochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0 64 71-9 38 60.