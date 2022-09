Diebe stehlen Auto vom Parkdeck in Weilburger Mauerstraße

Unbekannte haben einen weißen Peugeot in Weilburg gestohlen. Symbolfoto: Kalle Kolodziej/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Unbekannte haben ein Auto vom Parkdeck in der Mauerstraße in Weilburg gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Die Tatzeit schätzen die Beamten auf zwischen Donnerstag, 1. September, 10 Uhr, und Freitag, 2. September, 9.50 Uhr. Eine 36-jährige Frau aus Weilburg hatte demnach ihren weißen Peugeot 208 mit dem Kennzeichen WEL-S 926 auf dem Parkdeck in der Mauerstraße in Weilburg abgestellt. Als sie das Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen wollte, musste sie feststellen, dass der Wagen offenbar entwendet worden war. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter Telefon 0 64 71-9 38 60 in Verbindung zu setzen.