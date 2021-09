Digitalisierung für Wehr in Waldhausen und Wilsenroth

Jetzt teilen:

WEILBURG/DORNBURG - Buchhaltung und Mitgliederverwaltung in einem kompatiblen Programm statt in Aktenordnern, Besprechungen per Videokonferenz: Es gibt vielfältige Möglichkeiten, die Arbeit in Vereinen und Verbänden mittels digitaler Hilfsmittel besser und einfacher zu organisieren. Im Rahmen des Förderprogramms "Ehrenamt digitalisiert!" hat die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus 12 755 Euro an die Feuerwehr Waldhausen sowie 5363 Euro an die Feuerwehr Wilsenroth auf den Weg gebracht. Die Feuerwehr Waldhausen will mit dem Fördergeld eine zentrale IT einrichten, um sowohl die Vereinsarbeit zu vereinfachen als auch den Datenschutzvorgaben entsprechend zu agieren.

Außerdem sollen die Daten gesichert werden und durch die neue Struktur eine Übergabe an spätere Vorstandsmitglieder einfacher werden.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Wilsenroth will dank der Förderung die Vereinsarbeit an moderne Standards anpassen.

Hierzu will der Verein unter anderem ein eigenes Cloudnetzwerk einführen, um die Vereinsarbeit digital organisieren und effizienter bewältigen zu können. Der digitale Wandel, so Ministerin Kristina Sinemus, könne helfen, Zeit zu sparen, effizienter zu arbeiten und damit das Ehrenamt attraktiver zu machen. "Und in der Corona-Pandemie hat er vielen ermöglicht, die Vereinsarbeit zumindest teilweise aufrecht zu erhalten."