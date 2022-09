Dirk Krämer führt nun den Lions Club

Staffelübergabe beim Lions Club Goldener Grund in Limburg: Past-Präsident Peter Jefremow (rechts) und der amtierende Präsident Dirk Krämer. Foto: Lions Club

LIMBURG-WEILBURG - Der Lions Club Limburg-Goldener Grund hat einen neuen Präsidenten: Peter Jefremow übergab das Amt an Dirk Krämer. Peter Jefremow blickte dabei auf ein trotz Pandemie erfolgreiches Jahr zurück. So wurden Verbandsmaterial und Medikamente für Krankenhäuser in der Ukraine gespendet, gemeinsam mit dem Fotoclub Limburg-Weilburg das Hospiz in Hadamar unterstützt und unter anderem eine Sitzgruppe am Lahnwanderweg in der Gemarkung Runkel gespendet. Zudem konnte der Club sein zehnjähriges Bestehen feiern.

Der neue Präsident Dirk Krämer dankte Peter Jefremow für seinen besonderen Einsatz. Für seine Amtszeit hat sich der neue Präsident viel vorgenommen. Als sein Jahresmotto nannte er "Inside - Outside": "Natürlich werden wir unsere bestehenden Projekte pflegen und weiter intensivieren. Zusätzlich sollen neue Aspekte und Projekte in den Mittelpunkt rücken", sagte er.

Wieder mehr Zeit für gemeinsame Aktivitäten

Nach den Pandemie-Beschränkungen solle es wieder mehr Zeit für gemeinsame Aktivitäten geben, um den Gedankenaustausch zu fördern. Hilfe zu leisten, wo sie gebraucht wird, sei ein Kernstück der Lions-Philosophie. Dabei sollen insbesondere Menschen, Institutionen und Gruppen unterstützt werden, denen erforderliche finanzielle Mittel fehlen und die oftmals nicht im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen.