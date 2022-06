DLRG lädt zum Inselfest nach Runkel ein

Bei Einbruch der Dunkelheit, gegen etwa 22 Uhr, werden dann die Fackelschwimmer der DLRG für ein besonderes Ambiente in Runkel sorgen. Archivfoto: Margit Bach

RUNKEL - In diesem Jahr ist es wieder so weit. Am Wochenende 11./12. Juni veranstaltet die DLRG Brechen-Runkel-Villmar mit Unterstützung der Burgmannen ein großes Fest auf der Badeinsel und der gegenüberliegenden Lahnseite in Runkel.

Los geht es am Samstag, 11. Juni, gegen 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen auf der Insel. Ab 19 Uhr gib es Musik mit der Band "Outback" bei freiem Eintritt. Sowohl auf der Badeinsel als auch auf der gegenüberliegenden Lahnseite (Julius-Wagner-Platz/ Börnchen) soll für Essen und Trinken gesorgt sein. Auf der Schleuseninsel soll es zudem eine Cocktailbar mit Cocktails und anderen leckeren Getränken geben.

Bei Einbruch der Dunkelheit, gegen etwa 22 Uhr, werden dann die Fackelschwimmer der DLRG für ein besonderes Ambiente sorgen - gefolgt von einem Feuerwerk.

Der Sonntag, 12. Juni, startet um 10 Uhr mit einem evangelischen Inselgottesdienst. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einem Frühschoppen und musikalischer Unterhaltung durch den Musikverein Runkel. Auch an diesem Sonntag kann die Küche zu Hause nach Angaben der DLRG kalt bleiben, denn für Essen und Trinken soll reichlich gesorgt sein.

Wasserfontäne

mitten in der Lahn

Ein weiterer Hingucker soll bei dieser Veranstaltung eine große Wasserfontäne mitten in der Lahn sein. Und damit es den kleinen Gästen nicht langweilig wird, gibt es neben dem Kinderschminken am Samstagnachmittag auch eine große Hüpfburg auf der Insel.

Das Inselfest steht in diesem Jahr unter dem Motto "40 Jahre DLRG-Wachstation Runkel".