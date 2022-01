Doppelspitze der Limburger Caritas komplett

Freuen sich auf die Zusammenarbeit: Jörg Klärner (r.), seit knapp vier Jahren Vorstand des Caritasverbandes für die Diözese Limburg, und der neue Vorstand Karl Weber. Foto: DiCV Limburg

LIMBURG - Gerechtigkeit - das ist die Dimension, die dem promovierten Theologen und Historiker Karl Weber für das karitative Handeln der Kirche besonders wichtig ist. Ganz klar ist für ihn: Bei aller notwendigen individuellen Hilfe müsse man den strukturellen Ausschluss von Menschen an der gesellschaftlichen Teilhabe stets im Blick haben, wenn es beispielsweise um Armutsbekämpfung oder aktuell um sozial gerechten Klimaschutz oder Zugang zu Wohnraum geht.

Weber ist seit dem 1. Januar neues Vorstandsmitglied des Caritasverbandes der Diözese Limburg. Zusammen mit Jörg Klärner bildet er nun die Doppelspitze des katholischen Wohlfahrtsverbandes.

"Bereits bei meinen bisherigen beruflichen Stationen spielten Gerechtigkeitsfragen eine große Rolle. Ich freue mich, dies nun in die verbandliche Arbeit der Caritas im Bistum Limburg und in den Transformationsprozess der Diözese einbringen zu dürfen", erklärt Weber. Die vergangenen fünf Jahre war er in Bonn Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Sozialer Bildungswerke (AKSB), des bundesweit tätigen Fachverbandes der politischen Bildung der katholischen Kirche. Klärner und Weber werden zukünftig gemeinsam die Interessen der Caritas des Bistums Limburg auf politischer, gesellschaftlicher und kirchlicher Ebene sowie außerdem in verbandlichen Gremien und Aufsichtsstrukturen vertreten und aktiv an der Kirchenentwicklung im Bistum Limburg mitwirken.

Besetzung gut ein Jahr

nach der Satzungsänderung

"Das lange Warten hat sich gelohnt," sagt Klärner, der nun nach mehr als einem Jahr nach der Satzungsänderung, die zwei hauptamtliche Vorstände vorsieht, einen zweiten Vorstand in der Geschäftsstelle in Limburg willkommen heißen konnte.

Bis November war Weber zudem ehrenamtlich als Vorsitzender des Diözesanrats der Katholiken im Bistum Aachen tätig. Weber stammt aus dem süddeutschen Raum in der Nähe des Bodensees. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.