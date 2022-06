Doris Happs Kühe halten Blickkontakt

Doris Happ porträtiert in ihren Bildern Kühe mit eigenen Charakterzügen. Foto: Bergbau- und Stadtmuseum Weilburg

WEILBURG - Im "Kleinen Kabinett" im Bergbau- und Stadtmuseum Weilburg ist die dritte von sieben Ausstellungen im Rahmen der Serie "WeibsBilder" eröffnet worden. Neben dem seit vier Wochen gezeigten Teil mit Arbeiten von Dinara Daniel aus Heidelberg ist nun mit Doris Happ eine Weilburgerin dazugekommen. Sie hat Kunstpädagogik in Gießen und Paderborn studiert und ist in der Region nicht nur durch ihre Malerei, sondern auch durch den "Lindencult" auf dem Lindenhof in Hasselbach bekannt. Dort hat sie ihr Atelier.

Happ beschreibt ihre Bilder als eine Würdigung, als eine Danksagung für die Dienste, die Tiere den Menschen leisten. Sie halte den Blickkontakt fest, den Kühe aufbauen. Sie sagt zudem, dass sie keine bestimmte Kuh malt, vielmehr erschaffe sie in ihren Bildern immer wieder neue Lebewesen mit eigenen Charakterzügen.

Museumsleiter Holger Redling erklärte den Titel der Ausstellungsreihe. Das Wortspiel "WeibsBilder" werde bewusst als Aufmacher genutzt. Es sei entliehen von den "Malweibern", mutigen Künstlerinnen, die sich um 1900 getraut haben, in der Öffentlichkeit zu malen. Diesen Frauen sei zu verdanken, dass sich die künstlerische Ausbildung von Frauen aus dem klösterlichen oder familiären Umfeld in die öffentliche und akademische entwickeln konnte.

Hervorragender Platz für Frauen in der Kunstszene

"Mit diesen Ausstellungen von Künstlerinnen aus der Region und aus ganz Deutschland will das Bergbau- und Stadtmuseum zeigen, dass Frauen einen hervorragenden Platz in der Kunstszene haben und auch verdienen", sagt Redling.

Jede Künstlerin kann ihre Arbeiten sechs Wochen lang zeigen, hat aber nur einen der beiden Räume zur Verfügung. Die Ausstellungen werden versetzt eröffnet und gewechselt.

Die Bilder von Doris Happ sind bis zum Mittwoch, 13. Juli, zu sehen. Die Ausstellungsserie läuft noch bis 3. Oktober. Das Bergbau- und Stadtmuseum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.