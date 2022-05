Drei Mal Kunst im Weilburger Rosenhang-Museum

Im Rosenhang-Museum in Weilburg stehen am 15. Mai gleich drei Vernissagen zu sehr unterschiedlichen Ausstellungen auf dem Programm. Archivfoto: Agathe Markiewicz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Gleich drei Ausstellungen im Rosenhang-Museum in Weilburg am Sonntag, 15. Mai, eröffnet. Ab 14 Uhr ist die Vernissage der Schau "Farbnuance". Die Künstlerin Adria Moura zeigt leuchtende Farblandschaften mit Kontrasten zwischen harten Konturen, abstrakt-organischen Formen und fließenden Farbübergängen.

Konstruktionen von

Licht und Schatten

Die Ausstellung ist von Donnerstag bis Sonntag, 12. bis 22. Mai, geöffnet. Die Finissage ist am letzten Tag ab 15 Uhr. "Construction of Light and Shadows" von Rashid Al Khalifa wird um 15 Uhr eröffnet. Besichtigt werden können die Werke rund um das Thema Licht bis Sonntag, 7. August.

Werke von Lilli Elsner können ab 16 Uhr angeschaut werden. "Ehe das Auge bricht" zeigt Installationen im Spannungsfeld von Markt, Verteilungsungerechtigkeit, Ressourcenintenisität und Produktivitätsmaximierung. Zu sehen ist diese Ausstellung bis Samstag, 31. Dezember.

Das Rosenhang-Museum ist dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.