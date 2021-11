Drei Musiker drehen bei Livekonzert in Weilburg auf

Kevin Löhr (v. l.), James Lindemann und Markus Töltl sorgen Kanapee für Stimmung. Foto: Andrea Link

WEILBURG - Drei Stunden Rock 'n' Roll, Rock, Country und Blues: Darüber haben sich die Besucher des Weilburger Kanapee am Samstag gefreut. Auf der Bühne standen Kevin Löhr, James Lindemann und Markus Töltl. Sie gaben bei dem Livekonzert alles, was aus ihren Gitarren, dem Bass und Schlagzeug zu holen war.

Songs zum Tanzen

und Mitsingen

Dabei verrät Sänger Kevin Löhr: "Erst am Dienstag war es klar, dass das Konzert am Samstag stattfinden kann, wir hatten also keine Zeit zum Proben." Das ist aber kein Problem, denn die drei sind ein eingespieltes Team. Sie alle sind in der Region bekannte Musiker, die nicht nur gemeinsam, sondern auch in verschiedenen Bands spielen.

An dem Abend steht eine Mischung aus schnellen und langsamen Nummern auf dem Programm, die das Publikum mal zum Tanzen, mal zum Mitsingen animieren. Dabei macht der 25-jährige Kevin Löhr mit seiner unverkennbaren Stimme die Songs zu seinen eigenen. Von Johnny Cash sind unter anderem Folsom Prison Blues, Get Rhythm und Ring of Fire zu hören. Mit Burning Love, Hound Dog, Always on my Mind und In The Ghetto glänzen die Künstler mit ihren eigenen Interpretationen von Elvis-Presley-Songs. Nach der Pause spielt die Band Personal Jesus (Depeche Mode), Tennessee Whisky (Chris Stapleton) und Schickeria (Spider Murphy Gang) - nur um eine kleine Auswahl zu nennen. Das Konzert hat unter Einhaltung der 2G-Regelung stattgefunden. Mit fünf Euro Eintritt war es aber definitiv unter Wert verkauft.