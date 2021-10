Drei Schlägereien in der Limburger Innenstadt

Jetzt teilen:

LIMBURG - Gleich mehrfach hat es am Wochenende in Limburg Schlägereien gegeben. In der Nacht zu Samstag, 30. Oktober, gerieten nach Angaben der Polizei gegen 3.20 Uhr am Bahnhofsplatz zwei Gruppen junger betrunkener Erwachsener aneinander. Dabei trug ein 23-Jähriger aus Katzenelnbogen leichtere Verletzungen davon. Nach Hinweisen von Zeugen ermittelte die Polizei vor Ort als Täter einen 22-Jährigen aus Hadamar.

Bei Streitigkeiten an den Taxiständen am Limburger Bahnhofsplatz ist ein 26-Jähriger in der Nacht zu Sonntag, gegen 2 Uhr von drei Männern geschlagen und verletzt worden. Bereits gegen 1.20 Uhr war in der Grabenstraße ein 34-Jähriger von etwa vier Personen geschlagen, zu Boden geworfen und ins Gesicht getreten worden. Der Mann musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Hinweise in beiden Fällen an die Polizei Limburg, Telefon 0 64 31-9 14 00.