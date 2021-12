Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Hadamar

Die B54 war nach dem Unfall für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Symbolbild: Benjamin Nolte/Fotolia

HADAMAR-OBERZEUZHEIM - Am Dienstag gegen 13.40 Uhr befuhr eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Hadamar die B54 aus Fahrtrichtung Dorchheim kommend in Fahrtrichtung B49. Kurz nach der Ortslage Oberzeuzheim überfuhr sie laut Polizei aus noch nicht geklärten Gründen eine Verkehrsinsel und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 76-Jährigen aus Hadamar. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Zusammenstoß durch die Wucht des Aufpralls in den angrenzenden Seitengraben geschleudert.

Die beiden Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs, die 76-Jährige und der 79-jährige Beifahrer, wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser zur Kontrolle verbracht. Die 61-jährige Autofahrerin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Limburg.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro. Ein Gutachter wurde zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Die Unfallstelle wurde für etwa zweieinhalb Stunden teilweise komplett gesperrt.