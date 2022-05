Dreister Gaffer filmt nach Unfall in Elz

Gaffer sind für die Polizei und Rettungskräfte immer wieder ein Ärgernis. So auch am Montagabend bei einem Unfall in Bad Camberg, als ein Passant die medizinische Versorgung einer 16-Jährigen filmt. Symbolfoto: RioPatuca Images/ stock.adobe.com

ELZ - Eine 16-jährige Motorrollerfahrerin ist am Montagabend in Elz bei einem Unfall auf der Hadamarer Straße schwer verletzt worden. Das hielt einen schaulustigen Gaffer nach Angaben der Polizei aber nicht davon ab, mit seinem Handy die medizinische Behandlung der Verletzten zu filmen.

Zu dem Unfall war es gekommen, als ein 24-Jähriger mit einem VW die Offheimer Straße in Richtung Hadamarer Straße befuhr. An der Kreuzung wollte er nach links in die Hadamarer Straße einbiegen. Hierbei übersah laut Polizei die vorfahrtsberechtigte 16-Jährige auf ihrem Motorroller. Das Auto traf das Zweirad seitlich, wodurch die 16-Jährige stürzte und schwer verletzt wurde. Sie musste am Unfallort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei stellt das Mobiltelefon sicher

Ein Fußgänger fing während der medizinischen Behandlung an, die Jugendliche zu filmen. "Er musste mehrfach aufgefordert werden, dies zu unterlassen", berichtet die Polizei. Daher stellte die Polizei das Mobiltelefon des 36-Jährigen sicher und fertigte eine Strafanzeige gegen den Gaffer.

