DRK ruft heute zum Blutspenden in Weilburg auf

Vanessa Philippi aus Weilmünster-Lützendorf hat Anfang Januar Blut gespendet. Heute steht die Aktion des DRK in Weilburg auf dem Programm. Archivfoto: Manuel Kapp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Die Zahlen sind besorgniserregend: "Lediglich etwa drei Prozent der Menschen in Deutschland spenden aktuell Blut", sagt die DRK-Referentin Katharina Knoll auf Nachfrage. "Deshalb haben es sich der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg Hessen und der DRK-Kreisverband Oberlahn zur Aufgabe gemacht, auf den akuten Mangel hinzuweisen und neue Spenderinnen und Spender für eine erste Blutspende zu begeistern und die kontinuierlich aktiven Lebensretter weiterhin für die Spende zu gewinnen."

Katharina Knoll appelliert an die Bürger, sich an der Blutspendeaktion in der Stadthalle Weilburg am heutigen Mittwoch, 27. Juli, ab 15.45 Uhr zu beteiligen. Sie erklärt: "Die Versorgung betroffener Menschen aller Altersklassen kann nur dann gewährleistet werden, wenn die benötigten Blutpräparate immer in ausreichender Zahl und über alle Blutgruppen hinweg verfügbar sind. Denn jeden Tag werden in Deutschland 15 000 Blutkonserven benötigt." Ein Konservennotstand könne nur durch eine erhöhte Spendebereitschaft der Menschen abgewendet werden.

Die Blutspendedienste würden auch mit großer Sorge auf die kommenden Monate blicken. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie, hohe Temperaturen, Ferien, Feiertage sowie ein hohes Reiseaufkommen würden seit Wochen für eine rückläufige Spendebereitschaft und mittlerweile für eine bundesweit kritische Versorgungslage sorgen.

Die Versorgung ist bundesweit kritisch

Alle verfügbaren Termine: www.terminreservierung. blutspende.de. Spender könnten aber auch spontan vorbeikommen und hinter der Stadthalle kostenlos parken. Dort stehen etwa 100 Parkplätze zur Verfügung.

Weitere Infos gibt es auch über die kostenfreie Service-Hotline: 08 00-1 19 49 11.