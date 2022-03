Ehepaar aus Weilmünster organisiert Hilfe für Ukraine

Jetzt teilen:

Kartons, Taschen und Säcke voller Kleidung, Medikamente, Lebensmittel: In der Garage von Familie Merda in Weilmünster stapeln sich die Hilfsgüter für Menschen aus dem Kriegsgebiet. "Wir sind von der Hilfsbereitschaft hier vor Ort überwältigt", sagt Aleksandra Merda. Am frühen Samstagmorgen startet ihr Mann Mariusz mit einem ersten Konvoi, der aus mehreren Fahrzeugen samt Anhängern besteht, an die ukrainische Grenze. Am Donnerstag und Freitag werden die Güter noch sortiert, verpackt und beladen. Helfer dafür haben sich mittlerweile genügend gemeldet, aber Aleksandra Merda hat eine Bitte: "Es wäre schön, wenn sich eventuell ein Bäcker finden würde, der für die Fahrt belegte Brötchen spenden könnte." Auch weitere Spenden sind willkommen: Aleksandra Merda, Mobil 01 51-4 661 46 22. (Ein ausführlicher Bericht folgt.) Foto: Agathe Markiewicz