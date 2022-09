Ehrenamtlich Tätige erhalten Rat für den Umgang mit Demenz

Von Demenz Betroffene und ihre Angehörigen finden auch beim Malteser Hilfsdienst in Limburg Unterstützung. Foto: Malteser/Frank Luetke

LIMBURG-WEILBURG - Der Landkreis Limburg-Weilburg und die Kreisvolkshochschule bieten in der Reihe "Fit fürs Ehrenamt" auch im zweiten Halbjahr 2022 kostenfreie Kurse für ehrenamtlich Tätige an. Die nächsten Angebote sind zwei Online-Kurse zum Thema Demenz. Gestaltet werden sie von Dorothée Novian, der Koordinatorin der Demenzdienste beim Malteser Hilfsdienst in Limburg.

Auch Schulungen für Angehörige sind geplant

Am Dienstag, 11. Oktober, von 18 bis 20.30 Uhr geht es um "Basiskompetenz Demenz". Am Dienstag, 22. November, von 18 bis 21 Uhr lautet das Thema "Wenn die Worte fehlen - Kommunikation und Aktivierung bei Demenz".

Angehörige von Betroffenen können sich aber auch kostenlos von Dorothée Novian in der Malteser Demenzsprechstunde beraten lassen. Sie finden an jedem zweiten Montag im Monat statt. Beim Malteser Hilfsdienst in Limburg gibt es seit 2012 den Demenzdienst. Seit 2012 wurden auch immer wieder Demenzbegleiter ausgebildet. In dem 40 Stunden dauernden Ausbildungskurs abends oder am Wochenende werden die Fähigkeiten vermittelt, mit Menschen mit Demenz umgehen zu können. Die Demenzbegleiter betreuen Betroffene stundenweise daheim. Dafür erhalten sie einen Mindestlohn von zwölf Euro.

"Das Thema ist immer noch schambehaftet, sodass sich viele ganz aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen", so Novian. Es gebe aber Beispiele, wo alte Freunde Betroffene nicht fallen ließen, sondern weiter soweit möglich an Freizeitaktivitäten teilhaben ließen. Dorothée Novian sagt: "Das Umfeld sollte die Betroffenen nicht auf ihre Defizite ansprechen, sondern sie ermutigen, weiter das zu tun, was sie gerne machen und noch tun können".

Künftig wollen die Malteser auch Angehörigenschulungen anbieten, damit das Umfeld nicht selbst psychisch und körperlich durch die Betreuung belastet werde.

Angehörige von Menschen mit Demenz, die Fragen an Dorothée Novian haben, erreichen sie unter 06431-9488530 oder per E-Mail (dorothee.novian@malteser .org). Für die "Fit fürs Ehrenamt"-Kurse mit ihr können sich Interessierte bei der Kreisvolkshochschule unter Telefon (0 64 31) 9 11 60 oder per E-Mail info@vhs-limburg -weilburg.de anmelden.