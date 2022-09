Eigener Poststempel für Limburgs Altstadt

Dieser Briefumschlag mit dem Aufdruck "Altstadthäuser in Limburg" mit einem historischen Postkartenmotiv vom Haus Plötze 14 (Weinhaus Schultes) ist beim Großtauschtag der Philatelisten am 3. Oktober in Limburg mit dem Sonderstempel (oben rechts) erhältlich, der mit einer dekorativen Briefmarke an Ort und Stelle vervollständigt wird. Der Stempel zeigt rechts auch das Eckhaus Böhmergasse 3. Foto: Dieter Fluck