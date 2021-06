Ein Aktionstag für das Klima

Jetzt teilen:

WEILBURG - Einen Klimaaktionstag veranstalten People For Future und Fridays For Future Weilburg am 10. Juli, von 11.30 Uhr bis 14 Uhr, auf dem Marktplatz in Weilmünster. Eine Raddemonstration dorthin von Weilburg aus über die Weiltalstraße ist ebenfalls geplant. Am Klimaaktionstag erwarten die Besucher kreative Mitmachaktionen für die ganze Familie wie zum Beispiel einen Bastelstand, Livemusik, kurze Redebeiträge, Informationen zu den Themen Klima- und Naturschutz, Erneuerbare Energien, E-Bikes und Fairer Handel.

Start der Raddemo, die zum Klimaaktionstag hinführt, ist um 10 Uhr in Weilburg am Zugbahnhof, sie endet um 11.30 Uhr in Weilmünster am Marktplatz. Mit der Raddemo wollen die Veranstalter People for Future und Fridays For Future Weilburg zeigen, dass der Fahrradverkehr in der Oberlahnregion Priorität hat und in Verkehrskonzepten entsprechend berücksichtigt werden soll.

Die Organisatoren werden unterstützt von der Kreismusikschule Oberlahn, dem Bund Limburg-Weilburg, dem Weilburger Weltladen, Guido Molitor, Walter Eigenbrodt sowie dem Klimaschutzmanagement Limburg-Weilburg.

Wer nur zum Klimaaktionstag kommen will und nicht an der Fahrraddemo teilnimmt, sollte bei der Hinfahrt beachten, nicht die Weiltalstraße zu nutzen. Diese wird von den Radfahrern während der Demonstration befahren.