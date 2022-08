Ein "eher untypischer" August in Limburg-Weilburg

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, Angelika Berbuir, ist sich sicher: "Die späten Sommerferien und der Zugang weiterer geflüchteter Menschen aus der Ukraine waren im August die beiden wesentlichen Faktoren, die auf den heimischen Arbeitsmarkt gewirkt haben."

Infolge der schwachen Dynamik, die auch den späten Sommerferien geschuldet sei, sei die Arbeitslosigkeit im August bei allen Personengruppen des Arbeitsmarktes im Vormonatsvergleich leicht gestiegen. Dies sei für einen August eher untypisch, so die Agenturchefin.

Es gibt noch viele

freie Ausbildungsplätze

Mit Blick auf den Ausbildungsmarkt stellte die Leiterin der Agentur für Arbeit fest, dass in Limburg-Weilburg noch 360 gemeldete Ausbildungsstellen unbesetzt sind, im Lahn-Dill-Kreis seien es sogar noch 600. "Das sind nach wie vor unglaublich viele Chancen, die sich durch Flexibilität auf beiden Seiten zu großen Teilen noch realisieren lassen. Auch hier gilt es, unsere Berufsberatung und unseren Arbeitgeberservice zu kontaktieren, um noch Mögliches tatsächlich möglich zu machen."

Die Arbeitslosenquote lag im August im Kreis Limburg-Weilburg bei 4,4 Prozent und somit um 0,2 Prozentpunkte höher als im Vormonat. Im August 2021 betrug die Quote 4,3 Prozent. In absoluten Zahlen: 4099 Personen waren im vorigen Monat als arbeitslos registriert. Das waren 119 mehr als im Juli (plus 3 Prozent) und 33 mehr als vor einem Jahr (plus 0,8 Prozent).

Im Jahresdurchschnitt 2021 betrug die Arbeitslosenquote im Kreis Limburg-Weilburg 4,5 Prozent, 4246 Personen waren seinerzeit im Schnitt arbeitslos. Im Vorkrisenjahr 2019 betrug die Arbeitslosenquote im Kreisgebiet durchschnittlich 4 Prozent und 3735 Personen waren im Jahresschnitt arbeitslos gemeldet.

Die Jugendarbeitslosigkeit ist im August um 10,7 Prozent oder 37 Arbeitslose gestiegen. Aktuell sind 384 Arbeitslose jünger als 25 Jahre: 39 weniger, als vor einem Jahr (minus 9,2 Prozent). Im Durchschnitt des Jahres 2021 waren 409 unter 25-Jährige von Arbeitslosigkeit betroffen.

Bei den älteren Arbeitslosen (50plus) ist die Zahl im aktuellen Monat um 40 Betroffene auf 1355 Arbeitslose angestiegen (plus 3 Prozent). Sie liegt damit um vier Personen oder 0,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Im Jahresdurchschnitt 2021 waren bei der Limburger Arbeitsagentur und dem Jobcenter Limburg-Weilburg 1397 ältere Arbeitslose gemeldet.

Aktuell weist die Statistik 1117 Langzeitarbeitslose aus, 19 mehr als im Vormonat (plus 1,7 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 226 Personen oder 16,8 Prozent gesunken. Im Jahresdurchschnitt 2021 waren 1321 Personen langzeitarbeitslos gemeldet.

Im Berichtsmonat waren im Landkreis 1604 Ausländer als arbeitslos registriert. Dies waren 37 arbeitslose Ausländer mehr als im Juli (plus 2,4 Prozent) sowie 353 (plus 28,2 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Im Durchschnitt des Jahres 2021 waren 1400 Ausländer von Arbeitslosigkeit betroffen.

Im August 2022 erteilten die Unternehmen und Verwaltungen den Arbeitgeberservices von Arbeitsagentur und Jobcenter 354 Vermittlungsaufträge. Dies waren 44 Stellen weniger als im August 2021 (minus 11,1 Prozent). 2021 wurden insgesamt 4188 Stellenangebote zur Besetzung gemeldet, 819 oder 24,3 Prozent mehr, als im Jahr zuvor.

122 Jugendliche sind

derzeit noch unversorgt

Von Oktober 2021 bis August 2022 meldeten sich im Landkreis Limburg-Weilburg 1379 Ausbildungssuchende. Dies waren 66 oder 4,6 Prozent weniger als in der vergleichbaren Vorjahresperiode. 122 dieser Jugendlichen sind derzeit noch unversorgt (Vorjahreswert: 260).

Demgegenüber meldeten die heimischen Unternehmen und Verwaltungen bislang insgesamt 1049 freie Ausbildungsstellen. Dies sind 127 Stellen respektive 10,8 Prozent weniger als vor einem Jahr. 362 dieser Lehrstellen sind bislang noch unbesetzt.