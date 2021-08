Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG - In Limburg haben Unbekannte am Donnerstag im Bereich des Tal Josaphat eine Aussichtshütte mit mehreren Graffitis beschmiert. Die Unbekannten hinterließen dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Da es sich bei den Schmierereien um verfassungswidrige Symbole handelte, wurde die Limburger Kriminalpolizei mit den Ermittlungen betraut.