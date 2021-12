Ein Kämpfer gegen die Armut in Indien

Vorbildliches Engagement: Bidhan Roy setzt sich seit Jahrzehnten für die Verbesserung der Verhältnisse in seinem Heimatland Indien ein. Foto: Despina-Artists Medienmanagement

BAD CAMBERG - Er setzt sich seit Jahrzehnten für arme und behinderte Menschen in seiner Heimat Indien ein. Nun ist Bidhan Roy vom Sender hr4 zu einem von "Hessens Helden 2021" ausgezeichnet worden.

Hessen Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als Schirmherr sprach dem 81-Jährigen aus Bad Camberg großen Dank aus. "Nicht nur für das, was sie in Hessen bewegt haben, sondern auch, weil sie ein herausragendes Vorbild für unsere Gesellschaft sind", sagte Bouffier. HR-Programmchef Martin Lauer ergänzte: "Wir wünschen uns, dass sich viele andere Hessinnen und Hessen ein Beispiel an ihrem außergewöhnlichen Einsatz für das Gute nehmen. Denn nur so wird aus unserer Gesellschaft eine Gemeinschaft."

Der aus Indien stammende Bidhan Roy war mit nur wenig Geld in der Tasche als Student nach Deutschland gekommen, weil er sich nicht vom Vermögen seines in England als Arzt lebenden Vaters abhängig machen wollte.

Roy studierte Maschinenbau und Betriebswirtschaft in Köln und Dortmund, war international als Betriebsleiter mehrerer Unternehmen tätig und fand nicht weit von seiner letzten Arbeitsstelle im Rhein-Main-Gebiet entfernt mit seiner ebenfalls sehr engagierten deutschen Frau Gisela in Bad Camberg eine neue Heimat. Warum er sich seit Jahrzehnten für arme und behinderte Menschen in Indien engagiert? "Ich bin ja da aufgewachsen, habe die Armut hautnah erlebt und wollte einfach helfen."

Als Roy später als erfolgreicher Manager sein Ursprungsland besuchte, sei er von vielen angesprochen worden, ob er sie nicht unterstützen könne. Aus eigenen Mitteln ermöglichte Roy den ersten Kindern in seiner 20 000 Einwohner zählenden Heimatstadt Jemo in Westbengalen einen Schulbesuch.

"In Indien zahlen die Eltern kein Schulgeld, aber arme Menschen können sich die Schuluniformen und Bücher nicht leisten. Darum können viele Kinder keine Schule besuchen, doch gerade Bildung ist der Schlüssel für ein besseres Leben", erläutert der 81-Jährige. Darum gründete er in Jemo bereits 1964 mithilfe seines Großvaters ein Hilfszentrum. Zunächst an seiner ehemaligen Arbeitsstätte Passau in Bayern und später in Bad Camberg wurden dann Vereine aufgebaut, die Spendengelder zur Unterstützung des Hilfszentrums sammeln sollten.

Noch heute ist Bidhan Roy Vorsitzender der Gandhi-Kinderhilfe Bad Camberg und kehrte erst kurz vor der HR-Ehrung von einem Besuch des Hilfszentrums in Jemo zurück. Dort werden aktuell 119 Kinder, Waisen und Halbwaisen, sowie 50 Behinderte betreut. 70 Kinder von außen aus armen Familien kommen täglich ins Zentrum, um hier die Schule zu besuchen. Im Zentrum gibt es auch eine Nähschule, an der aktuell 60 Frauen ausgebildet werden, um künftig den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Darüber hinaus gibt es im Zentrum eine Krankenstation, wo sich arme Menschen kostenfrei von ausgebildeten Ärzten behandeln lassen können.

Roy würde sich freuen, wenn weitere Menschen die Gandhi-Kinderhilfe durch die Übernahme einer Patenschaft für ein im Zentrum lebendes Waisenkind oder für ein schulisch betreutes Kind übernehmen würden. Jeder Beitrag sei willkommen, so der Bad Camberger.