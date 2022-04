Ein "Peasus" wirbt in Weinbach für den Frieden

Mit Friedenstauben und dem Peace-Zeichen erinnert "Peasus" an die Hoffnung auf Frieden. Foto: Margit Bach

WEINBACH - Wer in der Osterzeit in Weinbach ein ganz besonderes Friedensmahnmal sehen möchte, der muss nur die Straße "Im Gässchen" hochlaufen und an dem farbenfrohen Haus am Straßenende seinen Blick heben: Am Dachgiebel hängt die große Jesusfigur "Peasus".

In dem Haus wohnt Dirk Hübner. Er ist für die kunstvollen Außengestaltungen am Haus und im Garten verantwortlich und sagt: "Mittlerweile herrscht Krieg in direkter Nachbarschaft, unvorstellbar nach so langer Friedenszeit. Corona haben wir fast besiegt, und schon stehen wir vor einer noch größeren Herausforderung. Krieg im 21. Jahrhundert - in Europa!" Daher habe er die Jesusfigur zum Friedenskunstwerk umgestaltet und ihm den Namen "Peasus", hergeleitet aus Jesus und dem englischen "Peace" für Frieden.

Das Lendentuch hat Dirk Hübner als Zeichen des Friedens weiß angestrichen. Der Gekreuzigte hält in der rechten Hand ein Peace-Zeichen mit letzter Kraft, dabei fällt die "Feder des Friedens" langsam zu Boden. Die Dornenkrone strahlt ultramarinblau und auf ihr blitzen zwölf goldene Sterne als Zeichen der Verbundenheit mit einem friedlichen Europa, erklärt Dirk Hübner.

"Peasus schaut von ganz oben mit fast geschlossenen Augen herab. Er ist weit entfernt von uns oder wir von ihm?", fragt Hübner. "Vier weiße, aufgeschreckte Friedenstauben umkreisen ihn und versuchen verzweifelt, die Friedensbotschaft in alle vier Himmelsrichtungen zu bringen." Dabei solle "Peasus" alle, die ihn sehen, zum Nachdenken anregen - ob als Kunstwerk, als christliches Symbol oder als Zeichen der Zuversicht. "Und er fragt uns alle: Was ist wirklich wichtig? Was zählt in diesem Leben?" erläutert der Weinbacher.

Und er verrät auch, wie er zu der 18 Kilogramm schweren und 1,30 Meter hohen, aus Eichenholz geschnitzten Christusfigur gekommen ist: Sie stamme aus einer kürzlich abgerissenen Kapelle im Sauerland. Erworben habe er die Figur von einem jungen Familienvater, der sie in seinem Werkstattofen als Feuerholz verbrennen sollte. Er hatte die Figur von einem Freund erhalten, der ein Abrissunternehmen betreibt. Dieser Freund versorgte ihn mit alten Paletten zum Heizen seiner Werkstatt und brachte die alte Christusfigur aus Holz mit - zum Verfeuern.

Der junge Mann brachte es nicht fertig, die Figur im Ofen zu verbrennen, und behielt sie. Dirk Hübner erfuhr zufällig davon und erzählt: "Als ich ihn zu Hause besuchte, war die Figur an einem über zwei Meter großen Holzkreuz befestigt und stand an der Wand seiner Werkstatt. Da ich mit meinem Fiat 500 unterwegs war, konnte ich das Kreuz mit der daran befestigten Jesusfigur leider nicht im Auto transportieren." So sei der Christus kurzerhand vom Kreuz abgenommen worden. Das große Holzkreuz blieb vor Ort, der Christus wurde durch das geöffnete Faltdach des kleinen Autos ins Innere des Wagens gehieft.

Und Dirk Hübner sah es als Wink des Schicksals, dass gerade in einer Zeit, in der die ganze Welt aus den Fugen zu geraten scheint, dieser zum Verfeuern verurteilte Christus den Weg zu ihm und nach Weinbach gefunden habe. "Er hat einen besonderen Platz und eine besondere Würdigung verdient", habe er gedacht, "er soll ein Zeichen setzen."

Konsum, Macht und die ständige Gier nach immer noch mehr stünden heute für viele Menschen an erster Stelle. "Die Wertschätzung für die Schöpfung und das, was unser Leben reich und lebenswert macht, wird von vielen Menschen nicht mehr gesehen", sagt Hübner. "Peasus" erinnere nun jeden, der ihn anschaut, an die wirklichen Werte im Leben.