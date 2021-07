Einbrecher an der Gedenkstätte

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR - In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Täter, in die Gedenkstätte in Hadamar einzubrechen.

Am Dienstagmorgen fiel dem Haustechniker der Gedenkstätte auf, dass eine Notausgangstür nicht zu öffnen war. Bei der Nachschau entdeckte der Mann Hebelspuren an der Tür und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei begab sich zum Tatort, nahm den Sachverhalt auf und sicherte Spuren. Offensichtlich war es den Tätern nicht gelungen, in das Innere der Gedenkstätte zu gelangen; es wurde nichts entwendet. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von etwa 750 Euro.