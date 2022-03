Einbrecher scheitert in Niederbrechen

Jetzt teilen:

BRECHEN-NIEDERBRECHEN - In der Nacht zu Freitag hat die Polizei in Niederbrechen einen mutmaßlichen Einbrecher geschnappt.

Die Beamten wurden gegen 1.05 Uhr über einen Einbruchsversuch in einen Supermarkt in der Limburger Straße informiert. Eine Zeugin hatte verdächtige Geräusche wahrgenommen. Mehrere Streifen der Polizei fuhren zum Supermarkt und konnten einen Mann festnehmen, der flüchten wollte.

Am Tatort stellten die Polizisten fest, dass nicht nur am Supermarkt, sondern auch an einer Tankstelle und einem weiteren Supermarkt frische Aufbruchspuren zu finden waren. Die Polizei sicherte Spuren und das mögliche Tatwerkzeug.

Der 27-Jährige stand laut Polizei deutlich unter Alkoholeinfluss. Zusätzlich fanden die Beamten Betäubungsmittel bei dem Festgenommenen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Schaden an den Türen wird auf 1650 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Einbrüchen in Niederbrechen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.