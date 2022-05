Einbrecher schrecken Ehepaar in Limburg aus dem Schlaf

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: "Wieder Outdoor-Partys und Krawall in Bayern") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

LIMBURG - Während die Bewohner im Schlafzimmer ihrer Wohnung schlafen, brechen Unbekannte ein. Das Ehepaar wird wach, die Täter schlagen die Frau und verletzen sie am Kopf, sodass sie vom Rettungsdienst behandelt werden muss.

Geschehen ist das laut Mitteilung der Polizei Dienstagnacht, 31. Mai, gegen 2.50 Uhr in der Limburger Straße Schwarzerde. Die Unbekannten, so die Polizei, hätten in der Wohnung Schränke und Schubladen durchwühlt. Im Schlafzimmer seien sie auf das schlafende Paar getroffen. Die Täter seien anschließend mit ihrer Beute, einer Geldbörse, geflüchtet. Die Polizei durchsuchte die Wohnung, um sicherzustellen, dass sich keine Täter mehr darin befanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 0 64 31-9 14 00 um Hinweise.