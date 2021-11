Einbrecher ziehen wieder ab

Jetzt teilen:

BRECHEN-OBERBRECHEN - Am Sonntag sind Einbrecher an einem Fenster gescheitert und gelangten nicht ins Haus: Ein 59-Jähriger wurde in Oberbrechen von seinem Nachbarn über eine Beschädigung an einem seiner Fenster informiert. Bei genauerem Nachsehen stellte sich die Beschädigung schnell als Aufhebelversuch heraus. Die informierte Kriminalpolizei inspizierte den Tatort und sicherte Spuren. Offensichtlich war es den Tätern nicht gelungen, das Fenster mit Gewalt zu öffnen. Somit blieb es beim Einbruchversuch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.