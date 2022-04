Einsatz aus PS-Losen geht an Vereine in Limburg-Weilburg

Stephan Gürtler (v.l.), Vorstandsmitglied KSK Weilburg, Landrat Michael Köberle und Stefan Hastrich, Vorstandsvorsitzender KSK Weilburg freuen sich über die Spendensumme, die an 64 Vereine geht. Foto: Kreissparkasse Weilburg

WEILBURG - Mehr als 7000 Kunden der Kreissparkasse Weilburg beteiligen sich derzeit mit rund 35 000 Losen am PS-Los-Sparen des Hessischen Sparkassen- und Giroverbandes. Hierbei kann der Kunde bis zu 100 000 Euro gewinnen, ein Teil des Einsatzes geht aber auch an gemeinnützige Organisationen. Genau 85 016,80 Euro wurden in den vergangenen zwölf Monaten so an 64 gemeinnützige und karitative Vereine und Institutionen im heimischen Raum überreicht.