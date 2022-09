Einschulung in Limburg-Weilburg: Was kostet der Start?

Für 1650 Kinder beginnt in dieser Woche im Kreis Limburg-Weilburg die Schullaufbahn. Foto: Peter Steffen/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Mit der Schultüte in der Hand und dem Schulranzen auf dem Rücken: Für 1650 Kinder im Landkreis Limburg-Weilburg beginnt am Dienstag ein entscheidender Abschnitt: Sie werden Grundschüler. Diese Zahl nennt das Staatliche Schulamt in Weilburg auf Nachfrage. Die Erstklässler beginnen an einer von 35 Grundschulen im Landkreis ihren neuen Alltag in ihren neuen Klassen.

Ein wichtiger Tag: Hier probiert Lena Winkel aus Weilburg vor der Einschulung aus, wie gut sich ihre Schultüte halten lässt. Sie gehört zu den 1650 Erstklässlern im Kreis. (Foto: Mika Beuster)

Lesen Sie auch: Schulamt Weilburg: Das sind die Pläne zum Schulstart

Für die Kinder und ihre Familien ist es ein großer und wichtiger Schritt. Und einer, der für die Eltern nicht ganz billig ist: Für die Erstausstattung eines Erstklässlers sind durchaus einige Euro nötig - etwa 343 Euro muss eine Familie investieren. Mit Spartricks lässt sich die Summe allerdings etwas drücken.

Grundschulen geben Eltern Listen an die Hand, welche Dinge für eine Erstausstattung der Erstklässler nötig sind. Mäppchen, Stifte, Lineal, Radiergummi, Farbkasten. Dazu Hefte und verschiedenfarbige Hüllen. Außerdem: Turnbeutel und Turnschuhe, Zeichenblöcke, Bastelbedarf. In Details können diese Listen von Schule zu Schule abweichen, etwa bei der Frage, welche Pinsel, Hefte und Stifte nötig sind. Im Allgemeinen sind solche Listen aber vergleichbar.

Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



(Hinweis: Materialliste anhand eines aktuellen Beispiels einer Grundschule im Landkreis Limburg-Weilburg; Preisrecherche per Preisvergleich im Internet - im Zweifel wurde das günstigste Nicht-Marken-Produkt gewählt. Bisweilen sind drastische Abweichungen nach oben und unten bei den Preisen aufgrund von Angeboten, Beschaffenheit und Verfügbarkeit möglich)

Diese Redaktion hat die Liste einer Grundschule genommen und die Artikel einzeln in Preissuchmaschinen eingegeben. Ergebnis: 143 Euro kostet die Beschaffung einer typischen Grundschul-Einkaufsliste. Allerdings kann es im Einzelfall günstiger werden, wenn konsequent auf Sonderangebote oder No-Name-Produkte gesetzt wird. Andersherum kann man auch viel mehr ausgeben, wenn durchgehend Markenprodukte eingekauft werden - oder die Utensilien eine bestimmte Sonderausstattung haben müssen.

Schulranzen sollten ergonomisch an Kinder angepasst sein

Nicht günstig ist bei der Erstausstattung für Erstklässer vor allem ein Teil, das noch nicht mal auf der Liste steht: der Schulranzen. Aktuelle Markenmodelle kosten ab 200 Euro. Experten raten zu Schulranzen, da diese ergonomisch an die Kinder angepasst sind. Allerdings gibt es auch hier enormes Sparpotenzial: Es muss nicht das aktuelle Modell sein; ein Vorgängermodell ist teilweise ab knapp unter 100 Euro zu bekommen. Alles in allem kommt ein Betrag zusammen, den sich sicher nicht jede Familie im Kreis einfach so leisten kann. Gibt es dann Unterstützung? Ja, lautet die Antwort von der Agentur für Arbeit Limburg-Wetzlar und dem Landkreis Limburg-Weilburg.

Dazu gibt es ein "Schulbedarfspaket" etwa für Bezieher von Grundsicherung, Sozialhilfe und anderer Leistungen. Für die Schulausstattung jeweils zum Beginn des ersten Schulhalbjahres können so 104 Euro und zum zweiten Schulhalbjahr 52 Euro als "Schulbedarf" gezahlt werden. Damit sollen Schülern Anschaffungen wie Schulranzen, Sportzeug, Schreib-, Rechen-, Zeichenmaterialien und Taschenrechner erleichtert werden, wie der Sprecher der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, Ralf Fischer, erläutert. Schülerinnen und Schüler seien dabei alle Personen, die noch keine 25 Jahre alt sind, eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Leistungen gibt's meist ohne Antrag

Wie viele Erstklässler - in der Regel erhalten die Eltern das Geld - im Landkreis Limburg-Weilburg anspruchsberechtigt sind, lässt sich derweil nicht sagen, wie Arbeitsagentur und Landkreis auf Anfrage mitteilen. Zuständig ist für Bezieher von Wohngeld, Kinderzuschlag und Asylbewerberleistungen das Sozialamt des Kreises, bei Grundsicherung das Jobcenter.

Lesen Sie auch: Der Tag in Mittelhessen: Was heute wichtig ist

Die Leistungen werden für viele Bezieher automatisch und ohne Antrag gewährt. Wer allerdings Kinderzuschlag und/oder Wohngeld erhält, müsse Leistungen der Bildung und Teilhabe, also auch das Schulbedarfspaket, separat beantragen, teilt die Arbeitsagentur mit.