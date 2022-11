Elkerhausen: Anlieger kritisieren die Gemeinde Weinbach

Betroffene Bürger aus Elkerhausen haben sich an die Gemeinde Weinbach gewendet. Sie äußern Kritik an den erhobenen Straßenausbaubeiträgen, den Zahlungsbedingungen und besonders an der Kommunikation. Vor dem Rathaus überreicht Andreas Sauer ein Schreiben der Anwohner an Bürgermeisterin Britta Löhr. (© Jürgen Vetter)