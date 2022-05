Elkerhausen: Immer mittwochs geht's auf die "Babbelbank"

Mittwochs wird eine Stunde lang gebabbelt: Hier sind zusammen gekommen (v.l.): Ilse Hautzel, Peter Schamp, Ingeborg Fürst, Heidel Volz, Margot Wicke und Erika Schmit. Foto: Margit Bach

Jetzt teilen:

Weinbach-Elkerhausen (bach). Eigentlich war sie nur für die Passionszeit gedacht: die "Babbelbank", die immer mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr vor dem evangelischen Gemeindehaus in Elkerhausen zum geselligen Austausch einlädt. Aber die Idee kommt so gut an, dass auch weiterhin die gemütlichen Treffen zum Besuch einladen. Zunächst ist der Zeitraum bis Pfingsten angedacht, aber bei weiterem Interesse kann auch dieser Zeitraum ausgeweitet werden. Bei einer Tasse Kaffee oder einem anderen Getränk sowie etwas Gebäck werden auf der Babbelbank die aktuellen Neuigkeiten ausgetauscht - beispielsweise, dass demnächst sieben Taufen in der Elkerhäuser Kirche anstehen. Weitere "Babbler" sind herzlich willkommen.