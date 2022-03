"Elvis für die Ukraine": Kevin Löhr spielt Benefiz-Konzert

Als Kevin Löhr im Januar 1996 in Weilburg geboren wird, ist der King of Rock'n'Roll bereits seit 19 Jahren tot. Dennoch ist Elvis Presley nicht vergessen. Im Plattenschrank von Kevins Großeltern gibt es eine Scheibe mit Elvis-Songs. Der Fünfjährige entdeckt sie und ist hin und weg. Von da an will er nichts anderes mehr hören. Irgendwann kann er die Lieder mitsingen.

Im Jahr 2006, als Kevin zehn Jahre alt ist, beginnt er, die Elvis-Songs vor Publikum zu singen. Mit "Such a night" gewinnt er die Mini-Playback-Show im FernsehenEr nimmt an Elvis-Talentshows teil und belegt unter anderem den dritten Platz bei den "European Elvis Championships" in Birmingham/England. Irgendwann lebt er seinen Traum als Berufsmusiker. Er kommt viel rum - vor allem in den Benelux-Ländern -, spielt etliche Konzerte, wird für private Partys gebucht. Dabei versteht sich Kevin Löhr als Interpret und nicht als Imitator. Nun begeistert er seit mittlerweile 16 Jahren nationalen und internationalen Bühnen sein Publikum.

Auch wenn er inzwischen musikalisch breiter aufgestellt ist - Kevin Löhr hat mehrere Bands gegründet, die unterschiedliche Musikrichtungen spielen - wird Elvis Presley seine große Liebe bleiben, sagt der Musiker: "Von ihm kommt mein ganzer musikalischer BackgroundIch werde Elvis und die Musik nie für irgendeine andere Sache aufgeben." Untermauert hat Kevin Löhr das mit einem Tattoo. Über seinen gesamten rechten Unterarm prangt in einem großen geschwungenen Schriftzug "Elvis".