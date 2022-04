Elz: Auto stürzt von Hebebühne auf Mann

Ein Rettungshubschrauber transportierte den Schwerverletzten aus Elz in eine Fachklinik. Symbolfoto: VRM

ELZ - In Elz kam es in einer Werkstatt am Dienstag gegen 16.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam.

Nach ersten Ermittlungen war in einer Werkstatt in der Friedrich-Ebert-Straße ein Auto von einer Hebebühne auf einen Menschen gestürzt. Da der Mann dadurch schwer verletzt wurde, entsendete die Rettungsleitstelle einen Rettungshubschrauber. Nach erster Versorgung des Verletzten in der Werkstatt, wurde der Mann in eine Fachklinik geflogen.

Polizei und das Amt für Arbeitsschutz haben die Ermittlungen aufgenommen.