Elz/Bad Camberg: Zwei Unfälle auf der A 3

ELZ/BAD CAMBERG - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend am Elzer Berg ist ein Mann schwer verletzt worden.

Ein 46-Jähriger befuhr am Montag mit einem Sattelzug die A 3 in Richtung Frankfurt. Auf dem rechten von drei Fahrstreifen am Elzer Berg verlor der Mann laut Polizei die Kontrolle über das Gespann und geriet nach links gegen die Mittelschutzplanke.

Bei der Überquerung der anderen Fahrstreifen kollidierte der Sattelzug noch mit dem BMW eines 41-Jährigen. Dieser konnte durch Beschleunigen seines Autos Schlimmeres verhindern. Durch den Aufprall fiel der Auflieger um, wurde aber durch die weiter rollende Zugmaschine wieder aufgerichtet. Nach einer erneuten Kollision mit der Mittelschutzplanke blieb der Sattelzug schließlich dort stehen.

Bei dem Unfall wurde der 46-Jährige schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen bis etwa 22.30 Uhr. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 50 000 Euro.

Motorradfahrer stürzt

bei Bad Camberg

Beim Sturz eines Motorradfahrers ebenfalls auf der A 3 bei Bad Camberg wurde am Montag ein Mann verletzt. Gegen 14.40 Uhr befuhr der 46-Jährige mit einer Honda die A 3 in Richtung Frankfurt. Bei Bad Camberg bemerkte er nach Polizeiangaben zu spät, dass der VW eines 38-Jährigen vor ihm verkehrsbedingt abgebremst wurde. Als der Motorradfahrer einer Kollision noch ausweichen wollte, verlor er die Kontrolle über die Maschine und stürzte auf die Fahrbahn.

Hierbei wurde der Mann verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.