Elzer Bub erster Verteidigungsminister der Bundesrepublik

Theodor Blank ist der erste Verteidigungsminister der Bundesrepublik. Archivfoto: AKG Pressebild

ELZ - Der in Elz geborene Theodor Blank war von 1955 bis 1956 der erste Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland. Am Samstag, 14. Mai, jährt sich der Todestag des CDU-Politikers zum 50. Male.

Nach der Aufbauarbeit im "Amt Blank" und der Arbeit im Verteidigungsministerium holte der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) Blank im Jahr 1957 als Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in sein Kabinett. Dieses Amt hatte er bis 1965 inne. Blank gehörte dem Bundestag von 1949 bis 1972 an.

In politischen Kreisen galt der Christdemokrat als "zäh, entschlossen, kantig und hart", so der damalige Bundesminister Walter Arendt (SPD) bei der Trauerrede am 18. Mai 1972.

Der Verfasser der Elzer Chronik, Erhard Weimer, beschreibt den Elzer Arbeitersohn Blank als eine sozial engagierte Persönlichkeit, die vor dem Ersten Weltkrieg in Elz die Not und Armut am eigenen Leib erfahren habe. Theodor Blank wurde am 19. September 1905 als Sohn des Schreiners Theodor Blank und dessen Ehefrau Margarete, geborene Eufinger, in Elz geboren. Im Jahre 1913 zog die Familie Blank aus wirtschaftlichen Gründen in das aufstrebende Ruhrgebiet nach Bochum-Dahlhausen. Theodor Blank war das dritte von zehn Kindern. 1939 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und geriet später als Oberleutnant in amerikanische Kriegsgefangenschaft.

Nach Kriegsende engagierte sich Blank im Deutschen Gewerkschaftsbund und wurde als Arbeitnehmer Mitglied des Frankfurter Wirtschaftsrates. Adenauer ernannte ihn zum "Beauftragten für alle Fragen, die mit der Verstärkung der alliierten Besatzungstruppen zusammenhingen", so Erhard Weimer in der Elzer Chronik.

In Elz ist eine Straße nach Theodor Blank benannt

Theodor Blank starb am 14. Mai 1972 In Bonn. Die Gemeinde Elz ehrte Theodor Blank, indem sie eine Straße im Neubaugebiet Fleckenberg oberhalb des evangelischen Gemeindezentrums nach ihm benannte.